Около 10-00 в Петушках на улице Московской загорелся дом №13. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение из окна квартиры на последнем этаже 5-этажного дома. Сотрудниками МЧС ..

Около 10-00 в Петушках на улице Московской загорелся дом №13.На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение из окна квартиры на последнем этаже 5-этажного дома. Сотрудниками МЧС было сформировано два звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации жильцов.Пожарные потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Эвакуировано 30 человек, среди которых 8 детей.На вызов выезжали 5 единиц техники, а также 16 человек личного состава.