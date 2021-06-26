В соревнованиях примут участие 23 женских и 38 мужских команд из разных регионов Российской Федерации...

С 24 по 27 июня 2021 года в спортивном комплексе «Динамо» пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу.Церемонию открыл заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – председатель МГО ВФСО «Динамо» генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.В соревнованиях примут участие 23 женских и 38 мужских команд из разных регионов Российской Федерации.Приветствуя участников чемпионата, Андрей Понорец отметил: «На протяжении четырех дней лучшие российские спортсмены и восходящие звезды пляжного волейбола будут заряжать зрителей позитивными эмоциями и демонстрировать высококлассную игру. Уверен, московский этап чемпионата России по пляжному волейболу вызовет широкий интерес зрителей, а его участникам надолго запомнятся гостеприимство организаторов и дружеская атмосфера на соревнованиях. Желаю всем ярких матчей, хорошего настроения и заслуженных побед!»Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве