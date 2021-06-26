Пекин может напасть на Тайвань, который поддерживают США, к 2027-му году – столетней годовщине создания Народно-освободительной армии Китая.

Пекин может напасть на Тайвань, который поддерживают США, к 2027-му году – столетней годовщине создания Народно-освободительной армии Китая.Такое мнение озвучил глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал американской армии Марк Милли. По его словам, на данный момент нет никаких признаков того, что КНР намеревается напасть на Тайвань в ближайшие 12-14 месяцев.Однако к 2027-м году это вполне может произойти. Как отметил Милли, на сегодняшний день Пекин не перестает наращивать сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы с целью как следует подготовиться к вторжению на Тайвань.Издание Popular Mechanics предполагает, что сражение за остров может начаться в 2035-м году, а не в 2027-м. Если так, то Пекин успеет еще лучше подготовиться к ведению боевых действий и десантированию на остров через пролив, отделяющий его от материка.Ранее в газете South China Morning Post были опубликованы результаты опроса, проведенного среди аналитиков. Эксперты делились своим мнением, касательно возможностей США при гипотетическом сражении с Китаем за Тайвань. Ссылаясь на их выводы, издание написало, что для того, чтобы победить в таком сражении Китай, Штатам пришлось бы задействовать около 80 процентов своих воздушных и военно-морских сил. Эта публикация стала, своего рода, комментарием к командно-штабным играм ВВС США. Их результатом стала "победа Соединенных Штатов, где ВВС США помогли дать отпор китайским военным в захвате Тайваня".