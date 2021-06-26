Прокуроры и лесничие отправились в рейды, чтобы выявить случаи незаконной рубки деревьев. В ходе проверки установлено, что в Мошокском участковом лесничестве неизвестные вырубили 83 сосны.

Прокуроры и лесничие отправились в рейды, чтобы выявить случаи незаконной рубки деревьев. В ходе проверки установлено, что в Мошокском участковом лесничестве неизвестные вырубили 83 сосны. Ущерб государству составил более 2,5 миллионов рублей. Материалы проверки переданы в полицию. Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса в особо крупном размере. Пока нарушители не найдены.