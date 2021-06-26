Чтобы в регионе увеличить численность кряквы, госохотинспекция областной администрации заключила с предпринимателем из Киржачского района госконтракт на поставку в этом сезоне 6,2 тысячи

Чтобы в регионе увеличить численность кряквы, госохотинспекция областной администрации заключила с предпринимателем из Киржачского района госконтракт на поставку в этом сезоне 6,2 тысячи особей молодых диких уток. Водоплавающие птенцы уже выпущены в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Меленковском, Муромском, Судогодском и Суздальском районах. На 29 июня запланирован очередной выпуск молодняка в Петушинском и