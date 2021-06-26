В мае текущего года в УМВД России по городу Владимиру обратилась 87-летняя местная жительница, рассказавшая о пропаже из её квартиры 150 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД, первое заявление о пропаже денег поступило в мае этого года. В полицию обратилась 87-летняя жительница областного центра. Из её квартиры пропало 150 тысяч рублей. Пенсионерка пояснила, что накануне к ней приходили двое неизвестных, якобы, оформлявших продление льгот на использование стационарного телефона.С аналогичным заявлением в полицию обратилась 88-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже 400 000 рублей.В обоих случаях потерпевшие смогли описать приметы мужчин. Сотрудники УМВД России по городу Владимиру при содействии коллег из других регионов провели масштабный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, и нашли автомобиль злоумышленников. В дальнейшем оперативники установили личности фигурантов. Ими оказались 35-летний житель Краснодарского края и 39- летний житель Кировской области. Они приехали во Владимир, вычислили пожилых жительниц, дома у которых могли храниться деньги, и под предлогом оформления льгот входили в квартиру. Пока один из фигурантов отвлекал внимание потерпевших, второй искал и похищал деньги.Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.ФОТО: