Главное событие музейного года. 25 июня для всех желающих свои двери распахнула выставка Сунгирь. Человек и природа.

Главное событие музейного года. 25 июня для всех желающих свои двери распахнула выставка "Сунгирь. Человек и природа". Многие артефакты Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил впервые. Слово - Марии Платанюк.Сунгирская лошадка - легендарный артефакт. Амулет из бивня мамонта, который стал одним из символов величайшего открытия в мировой истории. Первые научные исследования уникального памятника эпохи верхнего палеолита начались ровно 65 лет назад. Выставка, представленная к юбилейной дате - событие в научном и музейном мире. Часть артефактов показана впервые.Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Эта цифра - 1900 - очень высока. Это такой костяк для нашей постоянной экспозиции. А она обязательно будет. Я убеждён, что в нашем музее обязательно должна быть постоянная экспозиция по Сунгирю.Прорезные диски, орудия труда, культовые предметы и украшения, найденные в захоронениях. Открытие Сунгиря - самой северной стоянки древнейшего человека на русской равнине, позволило совершить настоящее путешествие в каменный век. Сунгирь был и остаётся "энциклопедией" верхнего палеолита. Выставка - итог сложнейшей реставрационной работы, которую владимирские музейщики вели совместно с Всероссийским центром имени Грабаря. Как из скрученного бивня мамонта сунгирцам удалось сделать копье полутораметровой длины? На выставке можно найти ответ и на этот вопрос.Лариса Гетьман, заведующая мастерской реставрации предметов резной кости Всероссийского центра Грабаря:- Работники Кунсткамеры повторили. Они отделяли сегмент каменными орудиями труда. Замачивали. Аккуратно распрямляли. И делали дротик или копье. У них получилось. Они настоящие волшебники.Сунгирь на окраине Владимира обнаружили случайно при разработке глиняного карьера. Исследование стоянки, на которой наши далёкие предки жили свыше 30 тысяч лет назад, стало делом жизни профессора Отто Бадера. Впервые представлены и снимки из семейного архива, которые музею передал внук Отто Бадера. Сунгирь - это особый "культурный слой" в жизни каждого, кто хотя бы однажды прикоснулся к "тайне палеолита".Владимир Никулин, участник раскопок на Сунгире в 1974 году:- Это действительно какая-то аура, которую создавал Отто Николаевич, его соратники, его ученики. Я был школьником на Сунгире в 1974 году.Владимирская земля - хранитель одной из величайших коллекций палеолитического искусства. Это Николай Макаров, директор Института археологии Российской Академии наук, подчёркивает особо. Исследование сунгирских находок продолжается до сих пор. Главное, по мнению археолога, сегодня - сохранить сам Сунгирь.Николай Макаров, директор Института археологии Российской Академии наук:- На Сунгире остались нераскрытые участки. Так что продолжение раскопок возможно. Я думаю, важно, чтобы он остался таким музейным парком, чтобы ландшафт Сунгиря сохранился.Грандиозная выставка - возможность еще раз напомнить о судьбе величайшего памятника археологии. Наследия, которое рядом.Мария Платанюк, Андрей Синягин. "Вести-Владимир" .