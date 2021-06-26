Он содержал животных в ужасных условиях.

Владимирский Россельхознадзор выявил массовые нарушения в содержании животных в передвижном цирке.«Хозяева не проводили анализ состояния здоровья животных, а также учёт кормления и поения. Дикие звери содержались в неприспособленных вольерах. Собаки жили в клетках без укрытия для сна и отдыха. Для крупных животных, семейства кошачьих, не оборудовали возвышения. Отсутствовали поилки. Корма закупались без сертификатов, деклараций соответствия и ветеринарных сопроводительных документов. Животных кормили просрочкой», - к такому выводу пришли специалисты надзорного ведомства в результате проверки.На животных отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы. Имеющиеся бумаги велись с нарушениями.В отношении собственника завели административное дело. Предпринимателя оштрафовали.