26 июня и в первой половине ночи 27 июня во Владимире и области ожидается гроза с дождем, в отдельных районах град, усиление порывов ветра до 20 м/с. Примерно такую же погоду ожидали вчера, 25 июня,

26 июня и в первой половине ночи 27 июня во Владимире и области ожидается гроза с дождем, в отдельных районах град, усиление порывов ветра до 20 м/с. Примерно такую же погоду ожидали вчера, 25 июня, но дождь до Владимира так и не дошел. В МЧС предупреждают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных