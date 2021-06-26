Госохотинспекция областной администрации заключила с предпринимателем из Киржачского района госконтракт на поставку в этом сезоне 6,2 тысячи особей молодых диких уток

Увеличению в регионе численности уток — основного вида водоплавающей дичи — является одним из мероприятий государственной программы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области».Для его реализации Госохотинспекция областной администрации заключила с предпринимателем из Киржачского района госконтракт на поставку в этом сезоне 6,2 тысячи особей молодых диких уток.Водоплавающие птенцы уже выпущены в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Меленковском, Муромском, Судогодском и Суздальском районах. 29 июня очередной выпуск молодняка запланирован в Петушинском и Собинском районах.Ёмкость большинства современных водно-болотных угодий (включая и искусственные водоёмы) в летне-осенний период обеспечивает необходимые защитные и кормовые условия для водоплавающей дичи. Но в то же время гнездовая ёмкость тех же самых угодий в большинстве своём мала. Поэтому выпуск искусственно выращенной дичи дополняет её естественное воспроизводство.