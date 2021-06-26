На 17 больше, чем накануне. Последний раз 177 заболевших за сутки выявляли 30 декабря. За всё время пандемии у нас уже 35 384 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+48

На 17 больше, чем накануне. Последний раз 177 заболевших за сутки выявляли 30 декабря. За всё время пандемии у нас уже 35 384 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+48 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 38. Всего с начала пандемии в областном центре уже 8 060 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир