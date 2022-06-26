Студенты профильных вузов представили свои капсульные коллекции на фестивале Модная столица. Начинающие дизайнеры работали под руководством опытных наставников.

Студенты профильных вузов представили свои капсульные коллекции на фестивале "Модная столица". Начинающие дизайнеры работали под руководством опытных наставников.На проект "Fashion-практикум" поступило много заявок от студентов профильных вузов. Авторы лучших креативных решений стажировались у ведущих дизайнеров Москвы.Члены жюри отметили, что присланные на конкурс работы показывают стремление начинающих дизайнеров к переосмыслению традиций, поиску новых фасонов и сочетаний цветов.В течение трех недель они работали над капсульными коллекциями. 25 июня состоялся выпускной экзамен. Он стал одним из ярких моментов фестиваля "Модная столица".По словам наставников, молодые дизайнеры продемонстрировали хорошее воображение и инновационный подход к решению задач.Московская неделя моды завершается 26 июня. В ее рамках проходит фестиваль косплея "". Гости могут принять участие в тематических мастер-классах, увидеть работу профессиональных косплееров и насладиться выступлениями музыкантов.Еще одно яркое событие этой недели – фестиваль "Модная столица". В московских парках, библиотеках и музеях проходит более 60 мероприятий: дизайнерские показы, встречи с модельерами, чтения лекций об истории моды и многое другое.В этом году Московской неделе моды посвящена акция "День без турникетов". С 20 по 26 июня на ведущих столичных компаниях и предприятиях фэшн-индустрии проводятся бесплатные экскурсии.