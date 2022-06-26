В деревне Климково на улице Центральной загорелся частный дом.

На пожаре в Киржачском районе пострадала женщина. ЧП произошло в 11-18 26 июня.В деревне Климково на улице Центральной загорелся частный дом. На место выехали 4 единицы техники и 16 человек личного состава. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома и сарая на площади 30 квадратных метров.Как уточнили в МЧС, сгорела конструкция, внутренняя отделка и имущество. Пострадала женщина 1949 года рождения. Дознаватель ведомства устанавливает причину возгорания.