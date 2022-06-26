Об этом сообщают СМИ.

В Александрове 25 июня, в День молодежи, на фоне церкви читали матерный рэп. Об этом сообщают .При школьниках и детсадовцах приглашенные музыканты исполнили матерный и похабный рэп. Песня была посвящена жесткому сексу. Кто-то из детей заткнул уши, кому-то из гостей исполнение понравилось.Глава администрации Александровского района Анна Кузнецова назвала ситуацию вопиющей и недопустимой. Как рассказала чиновница, по факту проводится служебная проверка. Кроме этого, делом займутся органы ОМВД.