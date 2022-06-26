Погибших и пострадавших нет. Дознаватель разбирается причинах случившегося.

В Муроме дотла сгорело промышленное здание-холодильник. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В 05-54 26 июня поступило сообщение о пожаре в поселке фабрики имени Войкова. На место выехали 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Пожарные ликвидировали горение на площади 200 квадратных метров.Сгорела внутренняя отделка и имущество. Погибших и пострадавших нет. Дознаватель разбирается причинах случившегося.