Прокурор района подал иск на администрацию Городищ и требует подключить квартиры жильцов к водопроводу.

В Петушинском районе 41 многоквартирный дом посёлка Городищи не обеспечен горячей водой. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Централизованное горячее водоснабжение проведено только в домах на улице Октябрьской. При этом остальная часть населённого пункта живет без необходимых коммунальных удобств.Прокурор района подал иск на администрацию Городищ и требует подключить квартиры жильцов к водопроводу.