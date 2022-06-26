Площадь пламени превысила 1000 квадратных метров.

Пожарные потушили открытое возгорание в здании по производству лакокрасочной продукции в Петушинском районе. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Сообщение о ЧП поступило в 16.07. В Санино на улице Юбилейной загорелся цех. Площадь пламени превысила 1000 квадратных метров. На месте работают 45 спасателей и 20 пожарных машин.В 18.45 открытое горение было ликвидировно. Сейчас продолжается проливка сооружения. Погибших и пострадавших нет.Причина происшествия устанавливается.