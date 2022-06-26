С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152200 владимирцев.

Во Владимирской области на 26 июня выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 2 человек. Ещё по одному жителю подхватили опасный вирус в Муромском, Кольчугинском, Меленковском, Гороховецком и Гусь-Хрустальном районах, а также в ЗАТО Радужный. По 2 инфицированных выявлено в Ковровском и Александровском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152200 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41372 заболевших во Владимире, 17946 - в Ковровском районе и 16814 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.