В воскресенье температура за окном достигнет +30 градусов и выше.
Гидрометцентр объявил во Владимирской области желтый уровень погодной опасности. В воскресенье температура за окном достигнет +30 градусов и выше.
Аномальная жара и повышенное атмосферное давление могут стать причиной ухудшения состояния здоровья у чувствительных к изменениям погоды владимирцев, а также у пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями. Рекомендуется исключить физические нагрузки и длительное пребывание на солнце.
Кроме этого, четвертый уровень предполагает рост вероятности возникновения пожаров, ЧП на электросетях, угрозу гибели сельскохозяйственных культур и увеличение количества несчастных случаев на воде.
В регионе до 27 июня введён режим повышенной пожарной опасности. За разведение открытого огня предусмотрены повышенные штрафы. За минувшие сутки уже потушено 10 техногенных пожаров. Три - в жилых помещениях. К счастью, погибших и пострадавших нет.