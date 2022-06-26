В воскресенье температура за окном достигнет +30 градусов и выше.

Гидрометцентр объявил во Владимирской области желтый уровень погодной опасности. В воскресенье температура за окном достигнет +30 градусов и выше.Аномальная жара и повышенное атмосферное давление могут стать причиной ухудшения состояния здоровья у чувствительных к изменениям погоды владимирцев, а также у пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями. Рекомендуется исключить физические нагрузки и длительное пребывание на солнце.Кроме этого, четвертый уровень предполагает рост вероятности возникновения пожаров, ЧП на электросетях, угрозу гибели сельскохозяйственных культур и увеличение количества несчастных случаев на воде.В регионе до 27 июня введён режим повышенной пожарной опасности. За разведение открытого огня предусмотрены повышенные штрафы. За минувшие сутки уже потушено 10 техногенных пожаров. Три - в жилых помещениях. К счастью, погибших и пострадавших нет.