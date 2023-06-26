В июле через Владимирскую область будут ходить сдвоенные составы «Ласточки» Москва-Нижний...

В июле через Владимирскую область будут ходить сдвоенные составы «Ласточки» Москва-Нижний Новгород.Сдвоенный состав скоростной «Ласточки» №721Р/721А будет отправляться:• из Москвы 30 июня, 2, 7, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля в 20:57, прибытие в Нижний Новгород на следующий день в 01:07;• из Нижнего Новгорода 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 и 31 июля в 04:55, прибытие в столицу в эти же сутки в 09:06.Фото: https://www.pxfuel.com