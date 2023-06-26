Адвокат во Владимире едва не присвоил выданные ему для дачи взяток 2 миллиона рублей. Октябрьским...

Адвокат во Владимире едва не присвоил выданные ему для дачи взяток 2 миллиона рублей.Октябрьским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты города Москвы Павла Крапивенских за покушение на мошенничество в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве, в крупном размере.Установлено, что Крапивенских, являясь адвокатом сына потерпевшей, сообщил ей что нужно 2, 3 млн рублей для дачи взяток сотрудникам правоохранительных органов. Чтобы ее сыну заменили остаток срока лишения свободы на более мягкое наказание. А также предложил передать взятку в сумме 300 тысяч рублей начальнику оперативного отдела ФКУ ИК-5, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.При этом, 2 млн рублей злоумышленник не планировал никому передавать и собирался обратить в свою пользу. Но женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.1 марта 2022 адвокат получил от нее деньги и также был задержан сотрудниками ОСБ УФСИН России по Владимирской области.Суд назначил ему 6 лет общего режима, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года.Фото: https://www.pxfuel.com