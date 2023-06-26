“Организовать дежурство спасателей и медиков”. Такое поручение дал губернатор области Александр Авдеев главам региональных муниципалитетов 26 июня на оперативном совещании. Речь идет

“Организовать дежурство спасателей и медиков”. Такое поручение дал губернатор области Александр Авдеев главам региональных муниципалитетов 26 июня на оперативном совещании. Речь идет о неофициальных массовых местах отдыха у воды. Сейчас чиновники крайне озабочены сохранением безопасного прохождения летнего сезона и жизни людей на водных объектах. Министр региональной безопасности Сергей Полузин сообщил, что в самом ведомстве проводят