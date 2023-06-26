Экс-начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира с 22 июня перешел на новое место работы. Свою новую должность Александр Карпилович держал в секрете. В

Экс-начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира с 22 июня перешел на новое место работы. Свою новую должность Александр Карпилович держал в секрете. В пятницу, 23 июня, он по телефону сообщил Шестому каналу, что раскроет тайну через 48 рабочих часов. Сегодня мы созвонились с Александром Карпиловичем, он намекнул, что перешел в