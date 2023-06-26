Техобслуживание газового оборудования для жителей Подмосковья будет более удобным и прозрачным, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с членами правительства региона и главами округов.

Техобслуживание газового оборудования для жителей Подмосковья будет более удобным и прозрачным, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с членами правительства региона и главами округов.«Напомню, с 1 января 2024 года мы переходим на новую, унифицированную схему техобслуживания газового оборудования в МКД. Этим вопросом в Подмосковье будет заниматься только «Мособлгаз» – компания, которой мы можем доверять, у которой есть специалисты, техника, ресурсы. Важно, чтобы для жителей это решение не было сюрпризом, поэтому все оставшееся время нужно заботливо и терпеливо разъяснять, что вводится прозрачный и четкий стандарт обслуживания. Люди будут понимать, какой набор услуг входит в ТО, с какой периодичностью проходят проверки, как выглядит газовик. Также необходимо единое окно для обратной связи, чтобы в случае сомнений или вопросов каждый знал, куда звонить или писать», – заявил Воробьев на совещании.У газового оборудования со временем могут возникать проблемы и утечки газа, особенно в местах, где установлены плиты и колонки. Регулярное техническое обслуживание позволяет быстро обнаружить и устранить такие проблемы.В настоящее время на территории региона помимо «Мособлгаза» работают еще несколько сотен компаний, предоставляющих услуги по обслуживанию газового оборудования внутри квартир. Однако не все из них действуют добросовестно, и это может привести к серьезным последствиям, например, авариям из-за неисправностей в газовых котлах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.Цель перехода к единой системе обслуживания, начиная с 1 января, состоит в повышении контроля за качеством оборудования и предотвращении мошенничества. Сотрудники, занимающиеся техобслуживанием, будут носить специальную форму от «Мособлгаза» и предъявлять удостоверение с QR-кодом для идентификации.Министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что уже сформирован реестр субподрядных компаний, которые будут обслуживать оборудование в переходный период.До 1 ноября планируется заключить соглашения с этими организациями, чтобы не возникало перерывов в обслуживании, добавил он.График технического обслуживания будет опубликован на сайте «Мособлгаза» с 20 декабря. Жители получат электронные письма за 20 дней до начала работ с указанием даты проведения обслуживания, а управляющие компании разместят объявления на информационных щитах.Техобслуживание будет проводиться ежегодно и включает в себя устранение утечек газа, теплоносителя и воды, очистку оборудования от загрязнений, проверку дымохода и вентиляционных систем, проверку системы безопасности, настройку сжигания газа и инструктаж по безопасности.Жители, использующие газовое оборудование, должны заключить договор на техническое обслуживание и пропускать специалистов компании для проведения осмотра. В Подмосковье более 2 миллионов квартир с газовым оборудованием, и до 1 декабря планируется проверить и заключить соглашения по каждой из них.На данный момент уже 93% договоров о техобслуживании внутриквартирного газового оборудования загружены в систему Минэнерго, на 80% завершена установка датчиков утечки газа, а в 26 городских округах завершена замена гибких подводок, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской областиПри этом губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что внедрение новой модели обслуживания необходимо завершить к 1 декабря, призывая глав городских округов уделить этой работе особое внимание и выполнить задачу как можно раньше.