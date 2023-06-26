Собрали для вас пять увлекательных электронных и аудиокниг от digital-авторов издательской платформы Литрес Самиздат, чтобы вы смогли познакомиться с этой литературой поближе.

Собрали для вас пять увлекательных электронных и аудиокниг от digital-авторов издательской платформы , чтобы вы смогли познакомиться с этой литературой поближе.С книгами всегда можно отправиться в далекие миры и галактики, получив заряд новых эмоций. За последние годы особенно популярны стали романы в жанре боевой научной фантастики: в них описываются самые невероятные конфликты и сражения будущего, а порой и прошлого.Макс Глебов — один из самых успешных digital-авторов страны: его тиражи превышают десятки тысяч экземпляров, а вокруг него самого сформировалось фанатское сообщество. Каждый его роман читатели ждут с нетерпением, отмечая, что мало кому из современных отечественных фантастов удается держать такой накал и до мелочей прорабатывать своих героев. По сюжету книги человечество оказывается на пути более развитой цивилизации из космоса, для которой уничтожение восьми миллиардов с их слабым оружием и технологиями — вопрос пары дней. Но когда за людей с далекой планеты Земля внезапно вступается могущественная и огромная Империя, которая ранее никогда не обращала внимания на такие конфликты, расклад сил меняется. Но какова будет цена такой защиты?Если вы без ума от скандинавского фольклора, любите читать легенды о Рагнаре Лодброке или просто интересуетесь историческими фильмами, то легкий и увлекательный роман «Викинг» скрасит ваш вечер. Главный герой Николай Переляк — мастер спорта России по фехтованию, коллекционер холодного оружия и любитель исторических ролевых игр. Вот только знания его абсолютно бесполезны в современном мире. Оказавшись в лесу после очередной "ролевки", мужчина теряет сознание и приходит в себя в необычном месте, там, где его умения точно пригодятся для выживания — в настоящем Средневековье с викингами. Теперь Николаю предстоит стать Ульфом Черноголовым, обрести дом, друзей, врагов и, конечно, постараться не отправиться в Вальхаллу.Что отличает боевую фантастику от других жанров? При ее прочтении возникает ощущение просмотра эффектного фильма — не хватает только попкорна. Хотя для этой аудиокниги скорее подходит сравнение с прохождением остросюжетной компьютерной игры. И не случайно, ведь писатель Роман Прокофьев отлично в них разбирается. Это вторая часть цикла "Стеллар". По сюжету первой книги человечество оказалось на грани уничтожения. В качестве последнего шанса решено использовать директиву "Инкарнация", ведь если не осталось живых защитников, то вся надежда на мертвых. Во второй части герой продолжает путешествие, чтобы разгадать тайну собственного прошлого и узнать свое предназначение. А для полного погружения в атмосферу зловещего и загадочного мира аудиокнигу озвучили сразу два талантливых чтеца.Аудиокнига отечественного фантаста Атаманова "Через смерть" – вторая в тетралогии "Защита периметра". Динамичная и эффектная, она слушается на одном дыхании, а сюжет полон неожиданных поворотов. Главный герой — профессионал в играх, симулирующих космические сражения. Именно поэтому он пользуется популярностью: его нанимают как флотоводца для проведения крупных битв в виртуальных мирах. Однажды он получает странное предложение принять участие в игре, о которой никогда не слышал, но баснословный гонорар заставляет забыть об опасности: играть придется за персонажа с ужасной внешностью и репутацией. Герой задается вопросом, а точно ли это лишь симуляция? И сумеет ли он победить в битве с флотом пришельцев?Алексей Брусницын более пятнадцати лет проработал журналистом и сценаристом телевизионных сериалов, пока не понял, что его предназначение — настоящая литература. Так появилась аудиокнига "Времени нет", озвученная известным диктором Сергеем Чонишвили (вы наверняка слышали его голос в документальных фильмах и рекламных роликах). Главный герой Антон Сергеевич только что узнал, что медленно умирает от рака. Подведение итогов, попытка понять, что он оставит после себя, операция, а следом — путешествие в другую реальность — в мир молодого гладиатора Урсуса в первый век Римской империи. События заставят героя по-новому взглянуть не только на собственную жизнь, но и на всю историю человечества.