Выдержка из "Книги бесполезных фактов", изданной в Германии:
- Невозможно достать языком собственный локоть
- Человек не в состоянии сломать себе ребро, прижимая колени к груди
- Свинья не в состоянии смотреть в небо
- 25% процентов населения никогда не звонила по телефону
- Таракан без головы живет 6 часов
- Человек за 7 лет испускает такое количество газов, какое в закрытой комнате приводит к удушению
- Кряканье утки не имеет эха
- 11% всех сломавшихся принтеров выходят из строя потому, что люди садятся на них для копии частей тела
- В среднем за жизнь человек случайно съедает 70 насекомых
- Моча кошки светится при облучении ультрафиолетом
- Отпечатки языка также индивидуальны, как и отпечатки пальцев
- 75% процентов прочитавших э
еще анекдот!