Около 90% респондентов уверены, что опасность для человека представляют даже лёгкие вещества.

Почти половина владимирцев воспринимает употребление наркотиков как болезнь. Об этом со ссылкой на ВЦИОМ рассказали наши коллеги изПорядка 41% жителей считают наркоманию тяжёлым заболеванием и что наркоманов нужно лечить. Около 90% респондентов уверены, что опасность для человека представляют даже лёгкие вещества. Львиная доля россиян высказалась против продажи наркотических веществ.