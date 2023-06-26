Смотрите в дайджесте: – Александр Карпилович рассказал о новом месте работы – Александр Авдеев поручил организовать дежурство спасателей и медиков в неофициальных массовых местах
<a href="https://33live.ru/novosti/26-06-2023-dajdzhest-obshhestvo-26062023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 26.06.2023</a> - Смотрите в дайджесте: – Александр Карпилович рассказал о новом месте работы – Александр Авдеев поручил организовать дежурство спасателей и медиков в неофициальных массовых местах
[url=https://33live.ru/novosti/26-06-2023-dajdzhest-obshhestvo-26062023.html]Дайджест (общество) 26.06.2023[/url] - Смотрите в дайджесте: – Александр Карпилович рассказал о новом месте работы – Александр Авдеев поручил организовать дежурство спасателей и медиков в неофициальных массовых местах