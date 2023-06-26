Смотрите в дайджесте: – Александр Карпилович рассказал о новом месте работы – Александр Авдеев поручил организовать дежурство спасателей и медиков в неофициальных массовых местах

Смотрите в дайджесте: – Александр Карпилович рассказал о новом месте работы – Александр Авдеев поручил организовать дежурство спасателей и медиков в неофициальных массовых местах отдыха у воды