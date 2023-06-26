Роман Токмань погиб в боях за Соледар.

Глава Владимира вручил Орден Мужества дочери бойца, погибшего в зоне СВО. Как рассказали в пресс-службе мэрии, он добровольно принял решение отправиться на передовую.«Перед отправкой Роман Иванович взял фамилию своего деда, участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов Красной звезды, Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», — уточнили в пресс-службе горадминистрации.Роман Токмань погиб в боях за Соледар.Редакция выражает искренние соболезнование родным и близким военнослужащего.