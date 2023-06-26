Он будет работать в госпитале.

Главврач владимирской городской больницы №2 Михаил Суханов отправился в зону СВО. Об этом рассказали в пресс-службе ОНФ.Он будет работать в госпитале. Медик уже не первый раз едет на передовую. Ранее вместе с представителями президентского движения доктор доставлял в медоборудование. Теперь врач будет консультировать коллег и помогать раненым солдатам.