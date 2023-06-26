Мероприятие пройдёт 1 июля.

Из Владимира в Боголюбово 1 июля состоится крестный ход с Боголюбской иконой Божией матери. Об этом рассказала Владимирская епархия.В 6.45 колонна выстроится в Ново-Алексеевском монастыре, святыню установят перед вратами храма, а в 7.00 начнётся шествие, которое возглавит епископ Ковровский Стефан. Кроме духовенства в мероприятии примут участие казаки, военные, курсанты, школьники, молодёжь и жители области.В 9.00 участники придут на территорию Свято-Боголюбского монастыря, где их встретит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Икону внесут в церковь, после чего состоится литургия.