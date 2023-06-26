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<a href="https://33live.ru/novosti/26-06-2023-klienty-energosbyt-volga-sekonomili-bolee-13-milliona-rublej-pri-oplate-kommunalnyx-uslug.html" target="_blank">Клиенты «Энергосбыт Волга» сэкономили более 1,3 миллиона рублей при оплате коммунальных услуг</a> - Erid: 4CQwVszH9pUhqDvxARV Клиенты «Энергосбыт Волга» сэкономили более 1,3 миллиона рублей при...