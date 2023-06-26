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Клиенты «Энергосбыт Волга» сэкономили более 1,3 миллиона рублей при...
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Клиенты «Энергосбыт Волга» сэкономили более 1,3 миллиона рублей при оплате коммунальных услуг
Уже более 14 тысяч клиентов «Энергосбыт Волга» получили кешбэк при оплате коммунальных услуг картой «Мир». На конец мая общая сумма возвращённых средств превысила 1,3 миллиона рублей. Акция продлится до 31 декабря 2023 года. Присоединяйтесь к программе лояльности и экономьте!
Кешбэк* в размере 1% от суммы платежа могут получить пользователи личных кабинетов на сайте «Энергосбыт Волга» и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга». Возврат денежных средств доступен зарегистрированным держателям карты «Мир» при условии оплаты счетов онлайн. Стать участником акции просто. Для получения кешбэка необходимо:
1. Иметь банковскую карту платёжной системы «Мир». При отсутствии карты можно обратиться в банк–участник программы лояльности платёжной системы и заказать там её выпуск. Посмотреть перечень банков–участников можно на сайте программы лояльности.
2. Зарегистрировать банковскую карту в программе лояльности платёжной системы и активировать акцию одним из двух способов:
- в личном кабинете клиента на сайте esbvolga.ru в форме регистрации;
- на странице акции на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!» нажать кнопку «Активировать» и заполнить необходимые поля.
ВАЖНО: Зарегистрировать карту в программе лояльности нужно до совершения платежа.
3. Оплатить коммунальные услуги через личный кабинет или через мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга».
4. Кешбэк автоматически возвращается на банковскую карту, с которой была произведена оплата. Подробнее с правилами можно ознакомиться на странице акции.
В случае возникновения вопросов по участию в акции или регистрации карты необходимо обратиться в службу поддержки клиентов программы лояльности платёжной системы «Мир» по телефону 8 800 100-54-64, в онлайн-чат на сайте www.privetmir.ru (после авторизации) или написать на почту [email protected]
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Платёжная система «Мир» – российская национальная платёжная система. Участниками платёжной системы «Мир» являются более 260 банков, которые осуществляют приём и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются эмиссией карт «Мир», на 01.01.2023 выдано свыше 182 млн карт. Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru.
*Кешбэк – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).
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