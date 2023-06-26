Летние теплые дни во Владимирской области сменят дожди и похолодание. По прогнозам синоптиков, во...

Летние теплые дни во Владимирской области сменят дожди и похолодание.По прогнозам синоптиков, во Владимирской области будет формироваться два антициклона - с севера и циклона с юга. Поэтому будет облачно, в некоторых районах, местами пройдут небольшие дожди в вечерние часы.27 июня температура воздуха днем +21…+23°, по области +22…+24°. Ночью столбик термометра опустится до +11°C. Ветер восточный 3-8 м/с.Атмосферное давление меняться не будет, в пределах нормы - 746 мм ртутного столба.А вот с четверга, 29 июня ожидается резкое похолодание и дожди. Температура воздуха снизится на 5-6 градусов, с +24 до +18 градусов. Как сообщают синоптики, выходные также ожидаются дождливыми.Фото pxfuel.com