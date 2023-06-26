На видео попало, как подбросило выше крыши водителя мотоцикла при столкновении с автомобилем во...

На видео попало, как подбросило выше крыши водителя мотоцикла при столкновении с автомобилем во Владимирской области.Это произошло сегодня около 14 часов в Александрове у монастыря, в котором расположен музей-заповедник "Александровская слобода".От неожиданного удара, мотоциклист перелетел через руль, а его ноги оказались выше головы.Видео сняли очевидцы, которые сообщили, что за рулем автомобиля была, предположительно, пенсионерка. И она должна была пропустить мотоцикл, так как шла на левый поворот и имела помеху справа. Но не сделала этого.Информация уточняется.Видео от https://vk.com/alexautolive