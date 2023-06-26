Речь о компании ООО «Капитал-Строй». Поводом стала проверка прокуратуры, по ее результатам дело заведено по статье “злоупотребление должностными полномочиями”. История крутится

Речь о компании ООО «Капитал-Строй». Поводом стала проверка прокуратуры, по ее результатам дело заведено по статье “злоупотребление должностными полномочиями”. История крутится вокруг проблемной новостройки №2а по улице Северная. Организация возводит 18-этажный жилой комплекс с привлечением средств 540 дольщиков. Квартиры им должны были выдать в июне этого года. Но этого не произошло, как сообщают в областной