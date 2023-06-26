Народные приметы: 27 июня. Почему в Елисеев день нужно купить новую вещь и обязательно освятить ее...
Народные приметы: 27 июня. Почему в Елисеев день нужно купить новую вещь и обязательно освятить ее в храме.
27 июня 2023 года в народном календаре отмечается праздник Елисеев день. Другое название - Елисей Гречкосей. Народный праздник назвали так по той причине, что Православная церковь отмечает память библейского пророка Елисея (Элиша). Пророк, проповедник и чудотворец был помощником Ильи-пророка. Этот день стоит начать с молитвы Елисею, попросить святого о заветном желании.
В этот день продолжали сеять самую позднюю гречиху, от чего и прозвали святого покровителя дня «гречкосей».
Что можно делать в Елисеев день?
Считалось, что этот праздник важно начинать с молитвы Елисею: добрые пожелания исполняются в кратчайший срок.
Чтобы привлечь к себе богатство и удачу, достаточно приобрести сегодня новую вещицу, затем освятить ее в храме и носить три дня. Потом убрать подальше от посторонних глаз, при этом не стирая.
Сегодня нужно активно работать, а если остаетесь дома - нужно сделать уборку, перебрать вещи, навести порядок в шкафах и на полках.
Что нельзя делать в Елисеев день?
Нельзя рвать цветы лютика. К скандалу с важным человеком, который может подпортить ваши дела и спокойную жизнь.
В этот день нужно постараться поменьше есть, чтобы помочь организму очиститься от накопившегося негатива.
В Елисеев день нужно выполнять любую работу качественно и основательно.
Народные приметы на 27 июня 2023 года
Вечером в лесу теплее, чем на открытом пространстве — к дождливой погоде.
Лягушки и жабы выползают на сушу, прыгают по земле — перед дождём.
Рыба в реке играет — гроза ночью.
Много комаров — к урожаю ягод.
Много мошкары — к урожаю грибов.
Полевые мыши и крысы ночью сидят в своих норах, не выползают — чувствуют приближающийся дождь.
Чайки садятся на воду, плавают, но не купаются — к хорошей погоде.
Утки ведут себя тихо — перед грозой.
Фото pxfuel.com