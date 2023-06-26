Народные приметы: 27 июня. Почему в Елисеев день нужно купить новую вещь и обязательно освятить ее...

Народные приметы: 27 июня. Почему в Елисеев день нужно купить новую вещь и обязательно освятить ее в храме.27 июня 2023 года в народном календаре отмечается праздник Елисеев день. Другое название - Елисей Гречкосей. Народный праздник назвали так по той причине, что Православная церковь отмечает память библейского пророка Елисея (Элиша). Пророк, проповедник и чудотворец был помощником Ильи-пророка. Этот день стоит начать с молитвы Елисею, попросить святого о заветном желании.В этот день продолжали сеять самую позднюю гречиху, от чего и прозвали святого покровителя дня «гречкосей».Что можно делать в Елисеев день?Считалось, что этот праздник важно начинать с молитвы Елисею: добрые пожелания исполняются в кратчайший срок.Чтобы привлечь к себе богатство и удачу, достаточно приобрести сегодня новую вещицу, затем освятить ее в храме и носить три дня. Потом убрать подальше от посторонних глаз, при этом не стирая.Сегодня нужно активно работать, а если остаетесь дома - нужно сделать уборку, перебрать вещи, навести порядок в шкафах и на полках.Что нельзя делать в Елисеев день?Нельзя рвать цветы лютика. К скандалу с важным человеком, который может подпортить ваши дела и спокойную жизнь.В этот день нужно постараться поменьше есть, чтобы помочь организму очиститься от накопившегося негатива.В Елисеев день нужно выполнять любую работу качественно и основательно.Народные приметы на 27 июня 2023 годаВечером в лесу теплее, чем на открытом пространстве — к дождливой погоде.Лягушки и жабы выползают на сушу, прыгают по земле — перед дождём.Рыба в реке играет — гроза ночью.Много комаров — к урожаю ягод.Много мошкары — к урожаю грибов.Полевые мыши и крысы ночью сидят в своих норах, не выползают — чувствуют приближающийся дождь.Чайки садятся на воду, плавают, но не купаются — к хорошей погоде.Утки ведут себя тихо — перед грозой.Фото pxfuel.com