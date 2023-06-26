По фактам злоупотреблений при строительстве проблемного дома во Владимире возбуждено второе...

По фактам злоупотреблений при строительстве проблемного дома во Владимире возбуждено второе уголовное дело.Прокуратура Владимира считает, что налицо злоупотребления руководителя строительной организации своими должностными полномочиями.Напомним, ООО «Капитал-Строй» с привлечением денег 540 дольщиков ведет строительство 18-этажного дома на улице Северная, 24 А. Срок сдачи его июнь 2023 года. Однако строительство не завершено, а застройщиком в 2018-2019 годах с аффилированными юридическими лицами заключены договоры участия в долевом строительстве на 20 квартир на сумму свыше 27 млн. руб.Оплата не была произведена, но гендиректор выдал вышеуказанным организациям справки, подтверждающие полную оплату. Таким образом, строительной компанией не получены свыше 27 млн. рублей, которые могли быть направлены на завершение строительства, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Материалы направлены в следственные органы, которыми возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями".Также надзорное ведомство напомнило, что в конце 2022 года уже было выявлено нецелевое расходование свыше 19 млн. рублей. По этим фактам было возбуждено и расследуется первое уголовное дело.ООО «Капитал-Строй» изыскиваются дополнительные средства, необходимые для завершения строительства. Ситуация находятся на контроле прокуратуры города.Фото: ГТРК Владимир