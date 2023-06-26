- И чего нам дома не сиделось!? (А. Гитлер)
- Что за сука кинула? (И. Ньютон)
- Нет, в целом отдохнули неплохо! И чего они обиделись? (Мамай)
- Нихуя себе прогнозик! Нихуя себе дождичек! (Ной)
- Какие нафиг ракеты! Мы чуть ли не копьями воюем! (С. Хусейн)
- И как эту х%йню доказать? (А. Энштейн)
- Заебись формулировочка! (Пифагор)
- Б%я, про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы! (Д. Менделеев)
- Да не бойся, всё будет работать! (Б. Гейтс)
- Нихуя себе - рассказик! (Л. Толстой)
- Кто петь не умеет? Это я петь не умею?! (К. Лель)
- Кто пидор? Я пидор? Застрелю, сука! (А. Пушкин)
- Сынок, как дела в школе? (Иван IV Грозный)
- Живут же б%%%ь люди! (Петр I)
- Кто дороги не знает? Да я с закрытыми глазами куда хошь вас довед
еще анекдот!