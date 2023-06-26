16-летний парень уговорил бабушку взять кредит, чтобы вложиться в его “бизнес”. О том, что из себя представлял заманчивый стартап, не сообщается, но пожилая женщина поверила подростку. Он

16-летний парень уговорил бабушку взять кредит, чтобы вложиться в его “бизнес”. О том, что из себя представлял заманчивый стартап, не сообщается, но пожилая женщина поверила подростку. Он обещал создать бизнес, а затем платить бабушке по 50 тысяч рублей каждый месяц. Всего-то нужно вложить 1,5 миллиона рублей. Пенсионерка взяла кредит в банке, а затем отдала деньги