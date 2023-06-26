Обращение Президента России Владимира Путина: Любой шантаж или способ внести в Россию смуту...
Обращение Президента России Владимира Путина: Любой шантаж или способ внести в Россию смуту обречены на провал.
Краткое содержание:
- Была проявлена высочайшая консолидация общества, заявил Президент.
- Мятеж в любом случае был бы подавлен.
- Благодарю всех военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
- Организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними.
- Твердую позицию по поддержке конституционного порядка заняли общественность, партии, религиозные организации, все общество.
- Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию.
- Бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с Минобороны, уехать в Белоруссию или вернуться домой.
- Признателен Александру Лукашенко за его усилия.
- Благодарю тех солдат "Вагнера", которые остановились у последней черты и не пошли на кровопролитие. Их использовали "втемную".
- Данное мной обещание вагнеровцам будет исполнено.
- Враги России хотели, чтобы страна захлебнулась в кровавой междоусобице, они просчитались.
- Решающую роль в остановке мятежа сыграл патриотический настрой россиян, консолидация всего общества РФ.