Обращение Президента России Владимира Путина: Любой шантаж или способ внести в Россию смуту...

Обращение Президента России Владимира Путина: Любой шантаж или способ внести в Россию смуту обречены на провал.Краткое содержание:- Была проявлена высочайшая консолидация общества, заявил Президент.- Мятеж в любом случае был бы подавлен.- Благодарю всех военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.- Организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними.- Твердую позицию по поддержке конституционного порядка заняли общественность, партии, религиозные организации, все общество.- Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию.- Бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с Минобороны, уехать в Белоруссию или вернуться домой.- Признателен Александру Лукашенко за его усилия.- Благодарю тех солдат "Вагнера", которые остановились у последней черты и не пошли на кровопролитие. Их использовали "втемную".- Данное мной обещание вагнеровцам будет исполнено.- Враги России хотели, чтобы страна захлебнулась в кровавой междоусобице, они просчитались.- Решающую роль в остановке мятежа сыграл патриотический настрой россиян, консолидация всего общества РФ.