Человеку, который прочел негативную новость, нужно не погружаться в эту информацию. Необходимо отвлечься на повседневные дела. Такое заявление сделала психолог Елена Царева. Самое ..

Человеку, который прочел негативную новость, нужно не погружаться в эту информацию. Необходимо отвлечься на повседневные дела.Такое заявление сделала психолог Елена Царева. "Самое главное — это не паниковать. Вот вы услышали, прочитали новость, или вам кто-то ее сказал. Что вам нужно делать? Не погружаться полностью в эту новость, особенно если она вас пугает", — цитирует эксперта .