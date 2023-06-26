Реконструкция спорткомплекса Торпедо во Владимире начнется уже в этом году. Реконструкция...

Реконструкция спорткомплекса "Торпедо" во Владимире начнется уже в этом году.Реконструкция спорткомплекса "Торпедо" начнется в этом году. На днях вместе с региональным министром физкультуры и спорта Алексеем Сипачом стадион посетил губернатор Александр Авдеев. Глава региона ознакомился с действующими мощностями комплекса, обсудил с руководством планы развития объекта и пообщался с игроками футбольного клуба.Спорткомплекс состоит из стадиона – центрального и самого большого в области, домашнего для футбольной команды «Торпедо-Владимир», дворца спорта «Лидер», а также двух футбольных полей – с подогревом (малая спортивная арена) и с искусственным покрытием (верхняя спортивная арена). Комплекс был открыт в 1950 году, и сегодня вопрос его реконструкции стоит остро: дело и в большом износе конструкций, сооружений и инженерной инфраструктуры, и в несоответствии его объектов современным требованиям. В этом году запланировано начало реконструкции футбольного поля с искусственным травяным покрытием и системой дренажа малой спортивной арены. Проектно-сметная документация разработана, она проходит государственную экспертизу. Обсудили и судьбу главной арены Торпедо.Евгений Дурнев, директор спортивного комплекса "Торпедо":- Стадион сейчас на 80 процентов считается аварийным. При полной посещаемости 18 тысяч этой большой спортивной арены, мы вынуждены пускать только 2244 человека. Все остальные трибуны у нас аварийные. И мы говорили об этом, что стадиону приходит срок, когда очень бы хотелось, чтобы он встал на реконструкцию.Алексей Сипач, министр физической культуры и спорта Владимирской области:- По большой спортивной арене, где мы сейчас находимся, тоже решение есть. Тоже несколько вариантов, где мы тоже с федеральными структурами ведем сегодня переговоры. Также есть спортивный комплекс "Лидер". Там тоже основной момент, на который обратили внимание, не хватает раздевалок. По-моему, всего шесть раздевалок сейчас работает при положенным нормативах в пятнадцать. Поэтому тоже принято решение разработать проектно-сметную документацию. Чтобы данный спортивный комплекс соответствовал всем современным требованиям.