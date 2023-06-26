«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет приемную комиссию Владимирского филиала...

«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет приемную комиссию Владимирского филиала ПИМУ«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет приемную комиссию Владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) на улице Никитской, 5. Для этого специалисты провайдера проложили около полукилометра распределительных сетей.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Открытие филиала ПИМУ — знаковое событие, которого давно ждали владимирцы. И, конечно, мы с удовольствием откликнулись на просьбу о предоставлении высокоскоростного интернета. Сейчас работа с абитуриентами ведется удаленно, поэтому без современных услуг связи не обойтись. Пока продолжается ремонт в основном корпусе, приемная комиссия во Владимире будет работать в актовом зале городской поликлиники № 2 на улице Никитской, 5. Там организовано три компьютеризированных рабочих места для сотрудников университета. Благодаря этому члены комиссии смогут оказать помощь: проконсультировать поступающих по вопросам подачи документов в онлайн-режиме».Юлия Арсенина, представитель ПИМУ во Владимире»:«Прием документов в первый в области медицинский университет стартовал 20 июня и продлится до 25 июля для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ. В филиале будут открыты целевые и платные места как на специалитете, так и в ординатуре. При этом целевые квоты гарантируют, что будущие врачи точно останутся во Владимирской области. Специально для иногородних студентов готовятся 50 мест в общежитиях. По всем вопросам поступления можно обращаться в нашу приемную комиссию».Подробнее о сервисах и услугах провайдера можно узнать на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8 800 301 38 20.Фото филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях2Vtzqx3ZUnF