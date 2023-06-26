«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет приемную комиссию Владимирского филиала...
«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет приемную комиссию Владимирского филиала ПИМУ
«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет приемную комиссию Владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) на улице Никитской, 5. Для этого специалисты провайдера проложили около полукилометра распределительных сетей.
Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:
«Открытие филиала ПИМУ — знаковое событие, которого давно ждали владимирцы. И, конечно, мы с удовольствием откликнулись на просьбу о предоставлении высокоскоростного интернета. Сейчас работа с абитуриентами ведется удаленно, поэтому без современных услуг связи не обойтись. Пока продолжается ремонт в основном корпусе, приемная комиссия во Владимире будет работать в актовом зале городской поликлиники № 2 на улице Никитской, 5. Там организовано три компьютеризированных рабочих места для сотрудников университета. Благодаря этому члены комиссии смогут оказать помощь: проконсультировать поступающих по вопросам подачи документов в онлайн-режиме».
Юлия Арсенина, представитель ПИМУ во Владимире»:
«Прием документов в первый в области медицинский университет стартовал 20 июня и продлится до 25 июля для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ. В филиале будут открыты целевые и платные места как на специалитете, так и в ординатуре. При этом целевые квоты гарантируют, что будущие врачи точно останутся во Владимирской области. Специально для иногородних студентов готовятся 50 мест в общежитиях. По всем вопросам поступления можно обращаться в нашу приемную комиссию».
Подробнее о сервисах и услугах провайдера можно узнать на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8 800 301 38 20.
Фото филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях
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