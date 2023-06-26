«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет приемную комиссию Владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) на улице Никитской, 5. Для этого

«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет приемную комиссию Владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) на улице Никитской, 5. Для этого специалисты провайдера проложили около полукилометра распределительных сетей. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Открытие филиала ПИМУ — знаковое событие, которого давно ждали владимирцы. И, конечно, мы с удовольствием откликнулись на