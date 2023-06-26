«Ростелеком» создал первый в России доверенный репозиторий «РТК-Феникс», который проверен на безопасность open-source пакетов и библиотек, используемых при разработке программного обеспечения.

«Ростелеком» создал первый в России доверенный репозиторий «РТК-Феникс», который проверен на безопасность open-source пакетов и библиотек, используемых при разработке программного обеспечения. В последнее время растет число кибератак на веб-ресурсы госорганов РФ и отечественных компаний. Чаще всего это происходит из-за уязвимостей в корпоративных приложениях и сервисах собственной разработки, а также использования ПО с открытым исходным кодом,