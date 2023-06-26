Смотрите Вести в 14.30: как прошел традиционный костюмированный заплыв в Суздале? Последний дом...

Смотрите "Вести" в 14.30: как прошел традиционный костюмированный заплыв в Суздале?Последний дом на Рпенском проезде должен пойти под снос.-Мы ни за что не уйдем и никто нас не заставит! Но жители выезжать не намерены. Есть ли компромисс?Наш медвуз!С детства я хотел стать врачом, потому что это очень благородная профессия.- День открытых дверей для первых владимирских абитуриентов-медиков. Какие направления презентовали?Карнавал на воде- Персонажи из русских сказок и не только - на сапах по Каменке!Поднимите руки, кому дождь не страшен! Как прошел традиционный костюмированный заплыв в Суздале?