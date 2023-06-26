Смотрите Вести в 14.30: как прошел традиционный костюмированный заплыв в Суздале?
Последний дом...
Смотрите "Вести" в 14.30: как прошел традиционный костюмированный заплыв в Суздале?
Последний дом на Рпенском проезде должен пойти под снос.
-Мы ни за что не уйдем и никто нас не заставит! Но жители выезжать не намерены. Есть ли компромисс?
Наш медвуз!
С детства я хотел стать врачом, потому что это очень благородная профессия.
- День открытых дверей для первых владимирских абитуриентов-медиков. Какие направления презентовали?
Карнавал на воде
- Персонажи из русских сказок и не только - на сапах по Каменке!
Поднимите руки, кому дождь не страшен! Как прошел традиционный костюмированный заплыв в Суздале?