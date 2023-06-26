Смотрите Вести в 9 утра: Во Владимире строительству Рпенского проезда мешает последний...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Во Владимире строительству Рпенского проезда мешает последний дом
Последний бастион.
- Договориться пока не могут. Во Владимире строительству Рпенского проезда мешает последний дом в створе дороги. Почему жильцы против расселения?
Место памяти.
- Первая реконструкция за почти полвека. Как идут работы по реконструкции Площади Победы во Владимире?
Русь потаённая.
- История и настоящее владимирских старообрядцев. Во Владимире отметили 110-летие со дня закладки знаменитой Троицкой церкви.