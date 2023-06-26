Сотрудники газовой службы предстанут перед судом. Их обвиняют в происшествии на струнинском деревообрабатывающем предприятии. Обвинительное заключение утверждено прокурорами в отношении

Сотрудники газовой службы предстанут перед судом. Их обвиняют в происшествии на струнинском деревообрабатывающем предприятии. Обвинительное заключение утверждено прокурорами в отношении двоих должностных лиц филиала «Газпром газораспределение Владимир». Под следствие попали начальник службы подземных газопроводов и сооружений, а также заместитель директора. Авария на деревообрабатывающем предприятии в Александрове произошла еще 17 июня 2021 года на улице Островская.