Стали известны подробности смертельного лобового столкновения во Владимирской области. Трагедия...

Стали известны подробности смертельного лобового столкновения во Владимирской области.Трагедия произошла накануне в 15 часов 20 минут в округе Муром на 113 км дороги "Владимир-Муром-Арзамас". Кадры с места происшествия разметили в соцсетях очевидцы.По предварительной информации, 62-летний водитель "Лады" выехал на встречную полосу движения и с грузовиком марки "Ивеко". От страшного удара фургон опрокинулся набок.Водитель легкового авто погиб на месте происшествия. Ехавшие с ним два пассажира получили небольшие травмы и проходят амбулаторное лечение. 57-летний водитель грузовика попал в больницу, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Дознаватели выясняют детали происшествия.Фото: https://vk.com/overhearauto33