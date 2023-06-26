Событие приурочено к 1000-летию Суздаля.

В Муромцевском лесотехническом техникуме с 26 по 5 июля пройдет международный скульптурный симпозиум. Об этом сообщило правительство Владимирской области и пояснило, что событие приурочено к 1000-летию Суздаля.Каждый творец создаст свое произведение искусства, а после подарит его городу-имениннику. В создании работ будут принимать участие такие известные мастера, как заслуженные художники Российской Федерации Игорь Новиков и Игорь Черноглазов. Известно, что одна из работ будет подарена учебному заведению, что предоставило площадку для творчества.