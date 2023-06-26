Участница массового международного заплыва во Владимирской области стала тонуть. Накануне, в...

Участница массового международного заплыва во Владимирской области стала тонуть.Накануне, в Муроме участница соревнований по плаванию X-WATERS на дистанции 1 миля едва не утонула в Оке во время прохождения дистанции.Спасатели муромской спасательной станции Владимир Беляков и Евгений Киселёв пришли ей на помощь, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.Напомним, заплыв проходил в рамках Первой всероссийской серии X-WATERS, которая включает в себя более 20 стартов в 6 странах.Фото: https://vladtv.ru